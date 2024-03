Rapina al negozio di kebab

(Di giovedì 28 marzo 2024) Attraverso le telecamere della zona, i carabinieri stanno cercando di individuare i due uomini che la sera di martedì hanno derubato undie ferito una persona, oltre ad aver spruzzato spray al peperoncino contro i clienti del locale. Erano circa le 23,30 quando nell’esercizio commerciale di via di Tizzano a Bagno a Ripoli i due hanno preso delle birre senza alcuna intenzione di pagarle. Per guadagnare la via di fuga, hanno iniziato a spruzzare spray urticante contro i clienti. Uno degli avventori ha tentato di fermarli: i due lo hanno ferito alla mano con un coltello. L’uomo e gli altri avventori del locale sono stati soccorsi da un’ambulanza e dai carabinieri, arrivati dopo essere stati chiamati direttamente dal titolare del locale che ha subito dato l’allarme. Ma i due erano già scappati, facendo perdere le loro tracce.

