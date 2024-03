Raffaele | 14 anni | salva la vita a un anziano che rischia di morire bruciato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Panicale (Perugia), 28 marzo 2024 - Qui la retorica del ragazzo modello non c'entra. C'entra invece il buon senso, la scaltrezza e l'altruismo di un ragazzino di 14che hato laad un uomo, tra l'altro un maresciallo in congedo di 88molto conosciuto in paese, cheva di. Lui èPaolucci, già sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Municipio di Panicale, frequenta le medie del paese, del Comprensivo Panicale Piegaro Paciano. Ma ecco la cronaca di questo bel gesto. I fatti risalgono a venerdì scorso quando il ragazzo, verso le 17 stava passeggiando insieme a Filippo, un compagno di classe, lungo la strada che conduce a Macereto. Ad un certo punto i due avvistano delle fiamme alte e un fumo ...

