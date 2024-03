Quanto valgono 32 anni in carcere da innocente? Il risarcimento a Zuncheddu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Beniaminoriceverà undi 30 mila euro dallo Stato per aver trascorso 32dietro le sbarre in celle affollate e anguste. Questa somma è stata deliberata dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari a favore dell'ex allevatore, che è rimasto ingiustamente in prigione dopo essere stato condannato per un triplice omicidio nel 1991, nell'evento noto come la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, Sardegna, dove persero la vita tre pastori. Successivamente, Zuccheddu è stato assolto e rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma al termine di un processo di revisione. Il suo avvocato - spiega il Tg di La7 - attende ora le motivazioni della sentenza per richiedere un ulteriore indennizzo per la detenzione ingiusta. "Per me è la fine di un incubo", aveva dichiaratolo scorso gennaio, dopo la ...