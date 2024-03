Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre a Miami | l’assegno per il vincitore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il confronto tra Jannike Daniilnella semifinale del Masters 1000 diè particolarmente attesa dagli appassionati di tennis. Nella giornata di venerdì 29 marzo l’altoatesino incrocerà il russo in un confronto di elevato interesse tecnico: sarà la rivincita dell’atto conclusivo degli Australian Open, vinti in rimonta dal tennista italiano un paio di mesi fa. L’azzurro si è imposto negli ultimi quattro precedenti con l’avversario e spera di raggiungere l’atto conclusivo del torneo sul cecmento statunitense. Si fronteggiano il numero 3 e il numero 4 del mondo in un imperdibile testa a testa, sulla carta estremamente combattuto e avvincente, anche se per il momento il nostro portacolori non è sembrato nella forma fisica dei giorni migliori. Oltre ai 650 punti ATP complessivi messi in palio in questo incontro (250 ...