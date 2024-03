Quando e a che ora si gioca Sinner-Medvedev? Il calendario e il programma delle semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Jannikvs Daniil. Ancora loro. Sempre loro. Al Miami Open, secondo torneo Masters 1000 della stagione, va in scena l’ennesima sfida tra il tennista altoatesino e il pericoloso russo. L’ultima, indimenticabile ed indelebile per il tennis italiano, risale alla finale degli Australian Open di fine gennaio conavanti di due set a zero che subisce l’epica rimonta di: un momento che tutti gli italiani ricorderanno per sempre. A Miami invece non ci sono ricordi positivi: lo scorso anno, in finale, il russo trionfò con lo score finale di 7-5 6-3. E adessosogna la rivincita.E A CHE ORA SI GIOCHERA’ LA SEMIFINALE? La partita si giocherà venerdì 29 marzo con ancora orario da definire. Lazione del torneo statunitense ...