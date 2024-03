Qualiano L’opposizione | “De Leonardis aiuta ‘gli amici degli amici’”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) In una conferenza stampa fiume le forze politiche di opposizione Castaldo Sindaco, Rinascita, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico chiariscono il loro punto di vista sul cimitero e non solo Lungamente annunciata è avvenuta il 26 marzo scorso, una conferenza stampa fiume da parte delle liste civiche “Insieme Castaldo Sindaco”, “Rinascita di”, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Un momento in cui i Consiglieri comunali, Vittorio Di Procolo, Massimiliano Porcelli e Paolo Russo e il reggente del Circolo del PD di, Raffaele Manco, hanno rappresentato il loro punto di vista, davanti ad un nutrito gruppo di cittadini. Abbiamo potuto documentare interventi fiume che non solo hanno affrontato il tema del cimitero, ma hanno spaziato anche, su quelli dell’acqua pubblica, su quello dei parcheggi – che sembra anch’esso una ...