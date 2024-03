Putin | colpiremo F-16 anche in basi Nato

(Di giovedì 28 marzo 2024) 7.00 Gli aerei da combattimento F-16 degli Stati Uniti forniti all'Ucraina saranno obiettivo legittimoin aeroportise usati contro le truppe russe. Così il presidente russo,, ai piloti militari della Federazione. "Se verranno usati da aeroporti di Paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo. Non importa dove si trovino. I jet F16 possono trasportare armi nucleari". L'accusa secondo cui Mosca pianifica l'invasione dell'Europa è "una totale assurdità intesa esclusivamente a intimidire la popolazione".

