Putin minaccia l' occidente | «Colpiremo gli F16 dati all' Ucraina anche in basi Nato»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuove minacce all'sono arrivate da Vladimirche ha parlato dei famosi F16 forniti da paesia Kiev: «Lise si troveranno in. Se usati contro di noi diventano un bersaglio valido» ha detto il presidente russo. Che però, dall'altra parte, ha smentito l'intenzione di voler procedere con un'invasione nel baltico: «Per quanto riguarda l'accusa secondo cui stiamo progettando di invadere l'Europa dopo l', si tratta di una totale assurdità intesa esclusivamente a intimidire la popolazione per farle pagare più soldi»

