Putin | “Colpiremo gli F16 anche negli aeroporti Nato” Messaggio a Macron | “Ricordi quando le truppe russe entrarono a Parigi”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il messaggio è per " I Napoleoncini che oggi minacciano di inviare truppe in Oriente", e, chiaramente, è rivolto al presidente francese, Emmanuel Macron. Pronunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, mentre si avvicina il 210/o anniversario della resa della capitale francese, il 31 marzo del 1814, le truppe russe dopo aver sconfitto il vero Napoleone. E insiste: "I Napoleoncini non dovrebbero dimenticare le lezioni della Storia"

