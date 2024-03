Pulmino si ribalta in Abruzzo | paura per un gruppo di disabili | un passeggero in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un pullmino per il trasporto di personeè rimasto coinvolto in brutto incidente, uscendo di colpo di strada e finendo in una scarpata. Il mezzo, che appartiene a un’associazione, si è adagiato su un fianco dopo aver concluso rovinosamente la sua corsa. tutto è successo nell’Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone (L’Aquila). Sei le persone ferite, trasportate all’ospedale di Castel di Sangro: si tratta del conducente e di cinque passeggeri, tra i quali un operatore dell’Anffas. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Uno dei, 60enne, che come gli altri era in viaggio per essere riaccompagnato a casa, è stato trasferito nell’ospedale di Sulmona e ricoverato in. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, per ...