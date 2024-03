Pulmino per trasporto disabili sbanda e si ribalta nella scarpata a L’Aquila | 6 feriti | uno grave

(Di giovedì 28 marzo 2024) Isono sei, quattroe due accompagnatori tra cui l'autista del mezzo. Per estrarli dalè stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Cinque deisono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro. Più gravi le condizioni del sesto ferito trasportato all’ospedale di Sulmona.

