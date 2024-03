Pullman si schianta Flixbus | ancora morti E in Italia si indaga per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cinquee oltre venti feriti. É il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla A9 in Germania, dove unsi è ribaltato vicino Lipsia. Il bus, che ha perso il controllo in autostrada, trasportava 53 passeggeri e due autisti. Il mezzo, a due piani, viaggiava da Berlino a Zurigo, finendo fuori strada in un rettilineo tra lo svincolo di Wiedemar e quello di Schkeuditzer Kreuz, e capovolgendosi su un fianco. L’A9 che collega Berlino e Monaco è stata chiusa in entrambe le direzioni per favorire i soccorsi. Gli inquirentino sulle cause dell’incidente. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: "sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i servizi di emergenza, per capire cosa è accaduto". Per l’azienda è il secondo incidente nel giro di una settimana. Due giorni fa, vicino Modena, un ...