Promozione Coppa Marche | vince il Moie Vallesina 3-0 sul Potenza Picena

(Di giovedì 28 marzo 2024) Doppietta di capitan Mosca e gol di Sassaroli. Partita senza storia e punteggio che poteva essere anche più rotondo per le tante occasioni create dalla squadra di Matteo Rossi JESI, 27 marzo 2024 – Illa. Sul neutro del Carotti di Jesi non c’è partita e la formazione rossoblù annienta ilcon un 3-0 che non lascia scampo ad equivoci. Partono subito bene i rossoblù che al 3’ del primo tempo trovano il vantaggio grazie alla rete di Lorenzo Mosca che su assist di Giunchetti, non perdona e sigla l’1-0. Due minuti più tardi i ragazzi di mister Rossi hanno una clamorosa occasione per il raddoppio con Giunchetti che a tu per tu con Giachetta non riesce ad essere lucido e spedisce a lato il ...

