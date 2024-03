Progetto Cities | aiuti per le attività nel borgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) A Capalbio si punta sul commercio per valorizzare il centro storico. Dopo Scansano, anche il Comune della Piccola Atene ha intrapreso un’azione di valorizzazione del centro storico del paese che passa attraverso il sostegno allecommerciali. Il commercio di prossimità è linfa vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo non solo dei piccoli borghi, ma anche delle grandi città. E questo è il principio cardine del" di Confcommercio, nel quale è totalmente impegnata anche Confcommercio Grosseto, undi "rigenerazione umana" oltre che urbana. L’amministrazione capalbiese ha riaperto i termini del bando 2024-2026 per la concessione dieconomici a quellecommerciali del centro storico che si impegnano a garantire l’apertura del proprio ...