Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Milan | caccia a Khéphren Thuram”

2024-03-28 00:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’addio di Giroud è un colpo al cuore del tifoso Milan ista che ha saputo amare Olivier come si ama uno di famiglia. Ma la scelta del ... (justcalcio)

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)