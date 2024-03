Preside vieta il velo a scuola e viene minacciato di morte L’uomo si dimette | “Non c’è sicurezza” Accade in Francia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ildel liceo Maurice Ravel di Parigi, Philippe Le Guillou, si è dimesso dopo aver ricevuto minacce diper aver fatto togliere ila una studentessa. Le minacce, arrivate via social, email e WhatsApp, hanno fatto temere alper la suae quella della. L'articolo .

In Argentina sarà vietato l’uso del linguaggio inclusivo e di «tutto ciò che riguarda una prospettiva di genere » nella pubblica amministrazione. Inizia a prendere forma il progetto di Paese del ... (iodonna)

Il Preside nega la partecipazione al precetto pasquale, i genitori portano i figli in chiesa e non a scuola - E' successo all'elementare Monsignor Gagliano di Altavilla. Mamme e papà, contrari alla scelta del dirigente scolastico, hanno preferito accompagnare i bambini al Santuario della Milicia come da tradi ...palermotoday

Piemonte, ok alla legge che vieta la catena agli animali - Il sì bipartisan del Consiglio regionale alle norme sul benessere degli animali. Prevista la possibilità per i proprietari di essere tumulati con le ceneri dei loro cani e gatti. L'assessora Caucino:« ...torino.corriere