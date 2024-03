Premio Marina Garbesi | i vincitori La giuria incorona Manconi e Ottoni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Luigiper la sezione Giornalismo e Leonardoper la Graphic Novel sono idella seconda edizione del(nella foto), istituito col sostegno del Comune da Ludovico Bellu, un giovane uomo autistico, figlio della giornalista imolese scomparsa il 4 aprile 2021, per promuovere un’informazione corretta ed efficace della condizione dei più fragili. La consegna dei premi avverrà il 12 aprile dalle 17 al teatro comunale Ebe Stignani. L’iniziativa è a ingresso libero. Hanno confermato la loro presenza Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu. Il riconoscimento a Luigiè motivato dal suo costante impegno a difesa dei diritti umani. Un impegno che negli anni si è dispiegato su tutti i fronti, quello sociale, quello legislativo, quello ...

