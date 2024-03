Povertà record | la sociologa Morlicchio | “Un giovane su tre l’ha ereditata | ma non vedo argini Scelte del governo fortemente classiste”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 2023 ha segnato unper lain Italia. Secondo l’indagine preliminare Istat appena rilasciata, 5,7 milioni di italiani vivono inassoluta, mai così tanti. Al Sud l’incidenza più alta, al Nord l’aumento più netto. A peggiorare è in particolare la condizione dei nuclei con lavoratori dipendenti, soprattutto tra gli operai. Ed è allarmante la crescita dei minori in, ormai 1,3 milioni. Numeri che Enricadel lavoro alla Federico II di Napoli, conosce bene. Perché confermano quanto denuncia da anni: “In Italia laè un male che si eredita a livello intergenerazionale e da questo punto di vista abbiamo i valori più alti nella Unione europea a 27”. Un dato che punta il dito contro le misure insufficienti messe in ...

La ripresa c'è, le performance di alcuni settori sono superiori a quelle del Nord, l'allineamento in termini di Pil alla media nazionale in qualche modo tiene. Ma il Mezzogiorno dei... (ilmattino)

Economia sommersa e donne senza lavoro: i tristi record della povertà italiana: ... e alla forte incidenza di minori in condizioni di povertà (un'altra preoccupante specificità del nostro paese). Per non dire del carico di problemi di cura (bambini, anziani, non autosufficienti) ...