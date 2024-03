Pontecagnano | vinti 20mila € al 10 e Lotto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il totale, da inizio anno, è davvero molto alto, pari a 990 milioni di €. Ma non si placano le vincite del 10 e. L’ultima riguarda per due volte la provincia di Salerno, nello specificoFaiano e Sala Consilina. Infatti, nel concorso di martedì 26 Marzo, in provincia sono stati centrati ben due premi appartenenti alla lotteria più famosa d’Italia. Una gran bella soddisfazione. AFaiano, tramite una combinazione denominata “8 Doppio Oro“, il premio vinto è risultato pari a€. Una cifra, dunque, altissima. A Sala Consilina, invece, i vincitori hanno vinto un premio di 6mila €, grazie ad una combinazione denominata “3 Doppio Oro”. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 28,3 milioni di € in tutta Italia, per un montepremi globale di oltre 990 ...