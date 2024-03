Ponte di Pasqua | le dritte di Italia Rimborso per affrontare i disservizi in viaggio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024) 28 marzo 2024- Con l’avvicinarsi delle festivitàli, oltre 10 milioni dini, secondo Federalberghi, si preparano a trascorrere del tempo lontano dalla routine quotidiana, avventurandosi in viaggi di piacere. Lanon solo segna il ritorno della primavera, ma anche l’inizio ufficiale della stagione estiva nel mondo del travel, con le compagnie aeree che ampliano le loro rotte per soddisfare la crescente domanda di viaggi. L’aereo rimane il mezzo di trasporto preferito per la sua rapidità ed efficienza, scelta da milioni dini che si dirigeranno verso destinazioni di mare o montagna per godersi qualche giorno di meritato riposo. Tuttavia, mentre il turismono ed europeo mostra segni di ripresa, non mancano le sorprese amare che possono rovinare l’esperienza di ...