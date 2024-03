(Di giovedì 28 marzo 2024) Per cause in corso di accertamento, undi 36 anni, che lavora in unadi recupero di materiale ferroso a, in località Le, sarebbe rimastosotto unche stava manovrando L'articolo proviene da Firenze Post.

Pontassieve (Firenze), 28 marzo 2024 - grave incidente sul lavoro questa mattina (28 marzo) in località Le Sieci, frazione del comune di Pontassieve ( Firenze). Per cause in corso di accertamento, un ... (lanazione)

Pontassieve, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un mezzo meccanico in una ditta alle Sieci. Gravissimo - Per cause in corso di accertamento, un operaio di 36 anni, che lavora in una ditta di recupero di materiale ferroso a Pontassieve, in località Le Sieci, sarebbe rimasto schiacciato sotto un mezzo mecc ...firenzepost

Pontassieve, grave incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un mezzo meccanico - Pontassieve (Firenze), 28 marzo 2024 - Grave incidente sul lavoro questa mattina (28 marzo) in località Le Sieci, frazione del comune di Pontassieve ( Firenze). Per cause in corso di accertamento, un ...lanazione

incidente sul lavoro, grave operaio - incidente sul lavoro questa mattina a Sieci, frazione del comune di Pontassieve. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 36 anni, che lavora in una ditta di recupero di materiale ferroso, ...rainews