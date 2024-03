Podismo | successo della mezza maratona del Metauro Ercoli conquista l’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Grandeper la 3ª edizionedel", gara nazionale Fidal di km 21,097, valida per il 2° Trofeo BCC delorganizzata dall’Asd Running Club Fossombrone ed inserita nel circuito provinciale Uisp. La competizione, che ha visto 600 partecipanti al via, è partita dal piazzale Gran Torino, ha attraversato le frazioni di San Lazzaro, Calmazzo e Villa Furlo (dove era situato il giro di boa); poi di nuovo Calmazzo, San Lazzaro, le Marmitte dei Giganti e ritorno a Fossombrone con arrivo nel punto di partenza. Ha vinto il carabiniere di Rio Salso, Fabiotesserato per il Gs Lucchese con il tempo di 1h10’41’’ che ha preceduto El Haissoufi Ismail (1h11’11’’), Eddami Ahmed (1h11’17’’), il gemello Marco...