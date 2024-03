PlayStation Plus | Annunciati i Giochi di Aprile 2024 | e c’è una piacevole sorpresa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sony come ogni mese ha annunciato igratis per gli abbonatidi, e tra questi vi è unaExtra e Premium:in uscita dal servizio ad– Gamerbrain.netIdiper gli abbonatiImmaginatevi catapultati in un universo magico e affascinante, dove le regole della realtà si dissolvono e l’avventura vi aspetta ad ogni angolo. Ecco, “Immortals of Aveum”, il titolo atteso con ansia che aprirà le porte di questa dimensione sconosciuta ...

Un bug di PlayStation Plus sta causando un effetto molto particolare agli utenti che giocano in streaming . Parliamo dunque degli abbonati a PlayStation Plus Premium, l’unico livello che dà accesso ... (game-experience)

Aprile è alle porte e l’annuncio dei giochi gratuiti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium è ormai vicino . Come consetudine, Sony dovrebbe comunicare i titoli in arrivo ... (game-experience)

Sony Interactive Entertainment ha annunciato proprio in questi istanti i giochi del PlayStation Plus Essential del mese di Aprile 2024 , dedicati anche in questo caso agli abbonati in possesso di una ... (game-experience)

PlayStation Plus Essential: quando escono e quanto pesano i giochi 'gratis' di aprile - Puntuale come sempre, Sony ha approfittato dell'ultimo mercoledì del mese per annunciare una nuova infornata di giochi per PlayStation Plus Essential. Ecco quando escono e quanto pesano i nuovi titoli ...everyeye

PlayStation Plus Essential: ultimi giorni per riscattare i giochi gratuiti di marzo 2024 - Nel pomeriggio di mercoledì Sony Interactive Entertainment ha svelato i nuovi giochi che saranno riscattabili gratuitamente da tutti gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di aprile 2024. Ciò signif ...informazione

PlayStation Plus regalerà Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul ad aprile - Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di aprile, e si tratta di Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer. Questo trio sostituirà Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2 e ...gamereactor