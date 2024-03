Piani personalizzati per pazienti fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Più personale e percorsi di accoglienza riorganizzati per gli utenti. Da martedì 2 aprile l’attività del Punto unico di accesso (Pua) delle tre Case di comunità dell’Asst di Lodi sarà riorganizzata per offrire una presa in carico completa ai cittadini in condizioni dità o cronicità, semplificando l’accesso ai servizi e promuovendo un approccio integrato ai bisogni. All’interno degli ospedali di Sant’Angelo Lodigiano, Codogno e Casalpusterlengo saranno disponibili figure professionali in più, con l’introduzione di un infermiere di famiglia e di comunità e di un assistente sociale. Il percorso assistenziale integrato per gli utenti prevede innanzitutto il coordinamento dell’accoglienza tra il sistema dei servizi dell’Asst, dei Comuni e dell’Ambito Sociale Territoriale (Ufficio di Piano), che punta all’individuazione del bisogno, dell’informazione e ...