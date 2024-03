Peter Pan al rogo | è un suprematista bianco

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’Università di York St John, nel Regno Unito, ha recentemente fatto parlare di sé per un’iniziativa che coinvolge la letteratura infantile. All’interno della sua biblioteca, alcuni classici amatissimi da generazioni di lettori, come “Pan” di J.M. Barrie e “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, sono stati marchiati con avvisi rivolti ai lettori. Tali avvertenze mirano a segnalare contenuti che potrebbero essere considerati offensivi alla luce delle attuali sensibilità su tematiche razziali e coloniali. Insomma: sarebbero testi pieni di riferimenti da “suprematisti bianchi”. La collezione che ha implementato queste avvertenze è la Collezione Rees-Williams di Letteratura per l’Infanzia, che contiene circa 3.000 volumi raccolti e custoditi in accesso limitato, frutto di una donazione da parte di un ex bibliotecario dell’università. ...