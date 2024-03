Perseguitava e minacciava di morte parenti e vicini di casa Chiesti 10 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 – Avrebbe perseguitato e minacciato dialmeno otto persone, tra cui l’ex fidanzata, il medico durante della madre e idi. Per questo la pm Beatrice Giunti ha chiesto diecie sei mesi e una multa da 1.300 euro per stalking e imbrattamento nei confronti di un fiorentino di 58. Le minacce e l’attività di stalking sono andati avanti per due mesi, tra giugno e settembre 2020. L'imputato, che vive nel quartiere di Novoli, avrebbe imbrattato con frasi offensive la tomba della parente di una deie lanciato uova contro la porta di una stazione dei carabinieri. Per questo, nel 2020, era stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nei comuni di Firenze, Prato e Fiesole, e a quella del divieto di avvicinamento alle presunte vittime. ...