(Di giovedì 28 marzo 2024) Lenellana rappresentano un problema persistente e significativo che richiede azioni immediate e mirate per essere affrontato. Secondo l’ultimo report Istat pubblicato a marzo 2024, ledinelle reti comunali di distribuzione dell’potabile nell’anno 2022-2023 avrebbero potuto soddisfare le esigenze idriche di circa 43,4 milioni di persone per un intero anno. Questo dato, seppur impressionante, è solo uno dei molti indicatori dell’entità del problema. L’, pur essendo il terzo paese in Europa per il prelievo dipotabile pro capite nel 2022, si trova ad affrontare una situazione paradossale: mentre la domanda dipotabile rimane elevata, una quantità ...

