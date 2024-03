Perché Sinner è già sicuro di rimanere primo nel ranking ATP Race anche dopo Miami

(Di giovedì 28 marzo 2024) Jannikprosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di. Il tennista italiano ha infatti regolato il ceco Tomas Machac in due set e si è così qualificato alle semifinali sul cemento statunitense, dove venerdì 29 marzo affronterà il russo Daniil Medvedev. Il fuoriclasse altoatesino non è apparso nella miglior forma fisica possibile ed è lontana dalla condizione con cui ha vinto gli Australian Open, ma tanto è bastato per confermarsi tra i migliori quattro giocatori in Florida. I primi tre mesi della stagione sono stati eccezionali per Jannik: vittoria agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam, semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (sconfitta contro Carlos Alcaraz) e ora altra semifinale negli USA. Il numero 3 al mondo si conferma saldamente al comando della ATP, ovvero la classifica ...

Jannik Sinner a Miami ha incontrato Alfie Hewett, leggenda del tennis in carrozzina, vincitore di 8 prove del Grande Slam. Il campione azzurro non solo si è trattenuto a lungo a chiacchierare con ... (fanpage)

Jannik Sinner: 'Migliorare come giocatore è l'unica cosa che conta per me': ... ha spiegato SInner in conferenza stampa. "Raggiungere le semifinali è già un grande risultato. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita, perché sarà veramente dura. Lo scorso anno ho perso in ...

Miami Open, Sinner avvisa Alcaraz e svela un segreto: "Sono amico di Donnarumma, giochiamo a Call of Duty": Questo per me è un torneo speciale perché qui ho fatto la mia prima finale 1000 e sono contento di essere tornato in semifinale". Sinner, l'incontro con gli Azzurri e il sogno Nba. In precedenza ...