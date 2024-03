Per la Pistoiese è notte fonda | 1-0 a Fidenza con il Borgo San Donnino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Parma), 28 marzo 2024 – Larivoluzionata dal dimissionario garante del trust, Maurizio De Simone, spro: soccombe 1-0 contro il modestoSane ora, a cinque turni dal termine della stagione regolare del girone D del campionato di serie D, è quattordicesima in classifica con 32 punti, raggiunta dal Progresso, vittorioso 2-0 con il Corticella. Una situazione catastrofica, il punto più basso della ultracentenaria storia arancione. Confronto dai valori tecnico-tattici modestissimi. Al 17’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Carannante non fa male agli emiliani: calcia da posizione favorevole, spedendo il pallone alle stelle. Al 28’ Mataloni salva gli arancioni, deviando la palla in corner su conclusione di Ferretti. È la premessa al gol-vittoria dei ...