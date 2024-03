Pena sospesa per stupro | “Sì | l’ho morsa | ma le è piaciuto”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un uomo ha ammesso di aver morso la vittima che lo ha accusato di, ma ritiene di averle dato piacere: la corte ha sospeso laIl tribunalele di Anversa ha condannato un uomo a trenta mesi di carcere per. Il fatto sarebbe avvenuto il 1 dicembre del 2022 all’interno di un wine bar della città. Stando alle ricostruzioni dell’imputato, questo avrebbe agito secondo il presunto consenso della vittima. A spingere la donna verso la denuncia, in effetti, non sarebbe stato l’atto sessuale in sé, ma le modalità con cui si consumato. L’accusato, infatti, sarebbe voluto andare oltre mordendo la ragazza in più parti del corpo: “Sembrava le piacesse, pensavo che le stesse piacendo“, ha provato ingenuamente a spiegare in tribunale. Il morso a una donna non vale il carcere,...