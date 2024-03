Pedullà | «Acerbi andava tutelato | anche prima della sentenza!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024)in collegamento video con gli studi di Sportitalia, è tornato a parlare del tema dedicato a Francescoe Juan Jesus, provando a mettere una pietra sopra a questa situazione. DA TUTELARE – Alfredotorna a parlare di Francescodopo ladel Giudice Sportivo: «Io capisco la reazione di Juan Jesus e capiscoil fatto che si sostenga che no sia pazzo. Ma non cambierà mai nulla, manca quel passaggio delle prove. Non c’è una certificazione tale da poter portare a una prova. Potrà fare altri post, ma non la risolviamo. Non è che con i social tu puoi recuperare una cosa che non ha portato a una prova. Come successo ieri, dovevi capire sette giorni fa che in assenza di una provaandasse...