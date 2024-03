(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Zaini in spalla e vento in faccia, come sempre. Ma stavolta anche pia battente. L’indel viaggio lungo la Rotta del Dragone di, giovedì 28 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – si snoderà tra mille difficoltà, a partire dalle precipitazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su GoogleNessun post correlato.

News TV. Zaini in spalla vento in faccia e anche la pioggia. Pechino Express vedrà domani l’ ultima tappa in Vietnam del viaggio lungo la Rotta del Dragone. Visibile in esclusiva su Sky e in ... (tvzap)

Quarto appuntamento con l'undicesima stagione di " Pechino Express ": in onda oggi, giovedì 28 marzo, dalle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, l'odierna puntata dell'avventuroso reality è ... (today)

(Adnkronos) – Zaini in spalla e vento in faccia, come sempre. Ma stavolta anche pi oggi a battente. L’ ultima tappa in Vietnam del viaggio lungo la Rotta del Dragone di Pechino Express – oggi , giovedì ... (periodicodaily)

I concorrenti sono alle prese con un percorso da 454Km ricco di difficoltà - Nuovo appuntamento con Pechino Express 13 sulla Rotta del Dragone, questa sera giovedì 28 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW e disponibile on demand subito dopo la messa in onda. Nella scorsa punt ...gazzetta

Guarda la quarta puntata di Pechino Express in streaming su NOW - Stasera va in onda la quarta puntata dell'undicesima stagione di Pechino Express, l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.ilsoftware

Pechino Express 2024, oggi ultima tappa in Vietnam: anticipazioni e news - Sarà una tappa davvero al limite, che metterà ancora una volta a dura prova la resistenza fisica e psicologica delle coppie in gara: i viaggiatori sono chiamati a percorrere una tappa ancora infinita, ...adnkronos