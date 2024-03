Pd a brandElly | Elly decide | il partito si spacca Bonaccini minaccia il forfait

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024)Schlein ha voluto dare l'impressione di un Nazareno dove è tutto rose e fiori, coni componenti della segreteria che le hanno chiesto all'unanimità di scendere in campo alle Europee. La leader del Pd poi è andata in tv da Floris per annunciare urbi et orbi la coppia LuciaAnnunziata-Antonio Decaro (la giornalista capolista, il sindaco di Bari al secondo posto) che correrà nella circoscrizione Sud. Peccato che il vertice convocato d'urgenza due giorni fa, per cercare di tamponare il caso Emiliano-Decaro, sia stato l'esatto contrario. Sarebbe più corretto parlare di una «segreteria dei lunghi coltelli», con pezzi delche hanno già dissotterrato l'ascia di guerra. L'aria che si respirava ieri in Transatlantico tra le truppe dem era tutt'altro che distesa. I mal di pancia arrivano soprattutto da Base riformista, che fa capo a Dario Franceschini, ...