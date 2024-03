Paura per un gruppo di disabili | il pulmino si ribalta in Abruzzo | un passeggero in prognosi riservata

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’incidente in provincia dell’Aquila. Il mezzo è finito in una scarpata e si èto. Autista, operatore e assistiti portati in ospedale

Nella serata di oggi, 28 marzo 2024 L'articolo Firenze : paura per un incendio in un ristorante di via del Proconsolo proviene da Firenze Post. (firenzepost)

SOCCHIEVE | TERREMOTO IN CARNIA: TORNA LA Paura DELL’ORCOLAT IN FRIULI - 28/03/2024 SOCCHIEVE – Paura in tutto il Nordest dopo la forte scossa di terremoto registrata in comune di Socchieve che ha fatto ripiombare nell’incubo dell’ Orcolàt. Per fortuna danni contenuti e ...antennatre.medianordest

Valmontone | Giovane mamma rimane chiusa fuori casa con il figlio neonato dentro. Aiutata dai carabinieri ad aprire la porta - VALMONTONE (attualità) - E' successo ieri mattina alle 9 ilmamilio.it Sono stati minuti di grande Paura per una giovane donna del posto, che ieri mattina poco dopo le 9 era uscita dalla sua casa a ...ilmamilio

Nasce il portale che unisce l’Italia delle ricariche elettriche: sarà in evoluzione continua - Il ministero dell’Ambiente, insieme a Gse e Rse, lancia la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, con tutte le informazioni pratiche: dalla localizzazione delle infrastrutture agli operato ...corriere