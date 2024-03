Pasqua e Pasquetta al cinema | da “Kung Fu Panda 4” a “Godzilla e Kong”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono numerosi i film in programmazione alper. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “: il nuovo impero”, “Priscilla”, “Un Mondo A Parte”, “Another End”, “Dune – Parte 2”, “Imaginary”, “Fu4”, “La Zona D’Interesse” e “Race For Glory – Audi Vs Lancia”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile. SABATO 30 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “May december” (ore 18:30 e 21); “La sala professori” (ore 18:15 e 20:45).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Il teorema di Margherita” (ore 20:45). AUDITORIUM LAB80 a Bergamo “Se solo fossi un orso” ...

