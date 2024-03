Pasqua con chi vuoi… ma fuori casa | quasi un bergamasco su 5 sceglie il ristorante

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bergamo. I ristoranti stanno per chiudere le prenotazioni per il classico pranzo die si confida in un buon numero di coperti anche a Pasquetta, soprattutto last second, essendo le decisioni fortemente condizionate dal meteo (e le previsioni per lunedì non sono buone). Nonostante il periodo economico difficile, la voglia di festeggiarenon tramonta e i posti disponibili sonoultimati. Nei 2305 ristoranti bergamaschi e nei 3070 pubblici esercizi, Confcommercio Bergamo stima una spesa di oltre 14 milioni e 300mila euro, con una crescita del 17% rispetto allo scorso anno. La cifra è portata per oltre 11 milioni dai ristoranti tradizionali e la restante parte da bar e da ristorazione senza somministrazione (asporto). In particolare saranno oltre 206 mila are di festeggiare ...