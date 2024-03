Parma-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I gialloblù per avvicinarsi alla promozione, i calabresi per blindare i playoff.si giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tardini: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con la terza vittoria consecutiva, gli emiliani hanno blindato ancor di più il loro primato in classifica con un margine di otto punti sulla seconda. A nove giornate dal termine, il ritorno nella massima serie dopo due anni è vicinissimo I calabresi sono quinti con 49 punti ed ormai sono ad un passo dalla qualificazione ai playoff. La squadra di Vivarini nelle ultime cinque giornate ha tenuto un buon rendimento con tre vittorie, una sconfitta e un pareggio LE...