Parata di campioni Dal giovane rifugiato al mago del Subbuteo Premiate le eccellenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) EMPOLI Una serata nel segno dello sport. Tra racconti di gesta atletiche, storie legate alla guerra in Ucraina, aneddoti, impegno all’inclusività: anche quest’anno la cerimonia di consegna del premio “Una città per lo sport - Albano Aramini” (28esima edizione) ha regalato momenti di forti emozioni. Sul palco del Palazzo delle Esposizioni (con la presenza dei familiari dell’indimendicato assessore allo sport) è stata premiata la Uisp Empolese Valdelsa, rappresentata dalla presidente Arianna Poggi, per aver inaugurato il primo campo di pickleball a Empoli. Riflettori accesi, quindi, sulla Toscana Atletica Empoli, con il presidente Claudio Marchetti, le atlete e lo staff, per aver conseguito il miglior risultato a livello agonistico. Per il miglior atleta applausi e premio per il ciclista Fabio Del Medico (Veloclub). Nella categoria riservata al personaggio empolese che per meriti ...