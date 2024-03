Paolo Bertolucci avvisa Jannik Sinner | “Deve partire bene contro Daniil Medvedev | altrimenti…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Domanisarà in campo per affrontare il russonella semifinale del Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida andrà in scena l’undicesimo atto tra i due e la sfida ha il sapore del remake di quanto accaduto a fine gennaio a Melbourne, con la Finale degli Australian Open vinta da, in cinque set, dopo aver perso i primi due. In questo caso parliamo di un torneo al meglio dei tre parziali e pernon sarà possibile prodursi in una rimonta del genere, ma serviràfin da subito e imprimere incisività al suo gioco. Finora in questo 1000non ha manifestato la stessa condizione delle settimane precedenti e vedremo se il suo rendimento sarà massimizzato per questo ...