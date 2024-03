Pallanuoto Promozione | stagione a singhiozzo La Coopernuoto resta in attesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prosegue tra mille difficoltà organizzative, e logistiche, il campionato regionale dimaschile di: i numerosi ripescaggi in Serie C, tra cui quello dell’Onda Blu Formigine, avevano depauperato il torneo di, che da alcuni anni si trascina con pochissime squadre al via, ma quest’anno, con l’inserimento di ben tre seconde squadre, e l’allargamento alle vicine Marche, il Comitato Regionale della Federazione è riuscito ad allestire un campionato con sei squadre partecipanti, di cui fa parte anche la seconda formazione dellaCarpi. Partito a metà febbraio, fino ad ora però ha visto la disputa di sole sette partite sulle dodici delle prime quattro giornate, con laCarpi però che fino ad ora ha giocato tutti i propri impegni, così come la capolista ...