Pallanuoto | calendario Olimpiadi Parigi 2024 | le partite della fase preliminare del Settebello

(Di giovedì 28 marzo 2024) Meno di quattro mesi all’inizio delledie nellaha preso forma lapreliminari dei raggruppamento del torneo a Cinque Cerchi. Parlando del torneo maschile, ildi Sandro Campagna andrà a caccia delle medaglie e di soddisfazioni nella rassegna a Cinque Cerchi, anche per dimenticare quanto accaduto nella Finale dei Mondiali contro la Croazia. I rigori nuovamente non hanno detto bene alla compagine tricolore, che nei fatti ha perso dai cinque metri il secondo campionato mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vice campioni d’Europa. In questo caso sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Fatovic. Ora tutto è proiettato ai Giochi dicon le 12 squadre ...