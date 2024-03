Pallamano A2 femminile | panchina affidata a Trespidi Securfox Ariosto esonera coach Onelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) La societàrende nota la decisione di sollevare dall’incarico di capo allenatore della prima squadraSalvatoredopo gli ultimi risultati non positivi nella corsa alla promozione diretta in serie A1. La presidente Sabrina Corzani ringraziaper l’impegno profuso e gli augura contestualmente le migliori fortune professionali. La direzione tecnica della selezione militante in Serie A2 è stataa una coppia di tecnici di provata esperienza, fra cui Marco, allo scopo di centrare gli obiettivi sportivi stagionali stilati dalla proprietà, ovvero il salto di categoria. Entro la seduta di rifinitura del match interno contro Malo, in programma tra quasi un mese, il 20 aprile, e decisivo ai fini dell’accesso ai playoff ...