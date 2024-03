Palazzo Marino “impacchettato“ Nuove facciate da 2 | 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) La casa dei milanesi è “impacchettata“: ha preso il via ieri in piazza della Scala il montaggio dei ponteggi per il restauro di. La posa in opera delle impalcature, che ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, richiederà circa venti giorni e prelude all’avvio degli interventi sulla facciata principale della sede del Comune di Milano. I lavori di conservazione e recupero, a costo zero per l’Amministrazione, saranno interamente sostenuti dal gruppo Tod’s. Opere a cura di Estia, azienda specializzata nei restauri di monumenti e palazzi storici, su progetto di Dontstop Architettura Srl e Andrea Borri Architetti. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e responsabile lavori è Progetto Cmr. Sponsor tecnico, l’agenzia Jesurum-Leoni Comunicazione di US-The Future is Now srls, individuata tramite avviso pubblico lo ...