Padre Salis | Meloni non fa bella figura

(Di giovedì 28 marzo 2024) La decisione di respingere i domiciliari per Ilariaè "l'ennesima prova di forza del governo Orban".Così Robertodella 39enne, poco dopo il no del Tribunale a Budapest. "Un po' me l'aspettavo -ha aggiunto- qui Ilaria è considerata un grande pericolo". "I nostri ministri non hanno fattoe il governo italiano dovrebbe fare un esame di coscienza.Le catene non dipendono dal giudice ma dal sistema carcerario, quindi esecutivo: il governo può e deve intervenire perché mia figlia non sia trattata come un cane".

