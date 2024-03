Padova-Pergolettese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentaquattresima giornata del girone A di. Allo stadio Euganeo la seconda della classe – reduce però da quattro partite senza vittorie – ospita una formazione invece in lotta per evitare i playout e al momento al sedicesimo posto con cinque giornate davanti che si prospettano come infuocate. Per i veneti, in ogni caso, la partita più importante è quella che verrà, contro il Catania nella finale di ritorno della Coppa Italia. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 28 marzo,tv su Sky Sport 252,...