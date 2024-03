Padova | il 16enne che ruba 50 mila euro in gioielli a una 84enne

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa dalla polizia di. Secondo l’accusa avrebbetoper un valore di 50a una donna di 84 anni. La polizia ferroviaria di Roma l’ha preso a bordo di un treno che andava verso la capitale. Aveva con sé oggetti in oro e preziosi, oltre a carte di pagamento, che il giovane era riuscito a farsi consegnare fingendo di essere stato incaricato da un fantomatico avvocato di ricevere la cauzione necessaria ad evitare la galera al figlio, falsamente accusato di aver provocato un incidente. La donna era sola in casa perché il marito era ricoverato in ospedale. Dopo aver dato ial giovane la donna ha chiamato la polizia die ha raccontato la storia. Il figlio, secondo quanto le aveva ...

Da Napoli a Padova per truffare un'anziana di 84 anni: 16enne preso in stazione a Roma con 50mila euro di gioielli e carte di credito - «Suo figlio è in caserma. Ha ferito un bambino in un incidente, se non paga la cauzione rischia il carcere». Fingendosi un incaricato di un avvocato che aveva in carico ...leggo

Il 16enne che ruba 50mila euro a un'anziana e scappa - Il giovane, 16enne, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio. Non un caso isolato: i precedenti Non si tratta dell'unico risultato frutto della collaborazione tra i poliziotti della Squadra ...today

Taranto, incidente a Leporano: auto finisce fuori strada, morto un 16enne - Il conducente, però, ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro il muro di una villa. Per il 16enne non c’è stato nulla da fare ed è morto subito dopo l’impatto. Taranto, ...tag24