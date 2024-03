Otite curata male | bimbo morto | tre anni confermati per l’omeopata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ancona 28 marzo 2024 – C’è un nonno che scoppia a piangere in aula, e dice: “Finalmente adesso quando andrò a trovare Francesco al cimitero potrò dirgli che ha avuto giustizia”. Quel nonno si chiama Maurizio Olivieri, ed è il nonno materno del piccolo Francesco Bonifazi,a 7nel maggio 2017 al Salesi di Ancona per una banalecon rimedi omeopatici. L’appello conferma la sentenza di primo grado, cioè i tredi reclusione a carico di Massimiliano Mecozzi,ora 62enne, accusato di omicidio colposo: è lui che nel 2017 cura soltanto con l’omeopatia un’che alla fine, senza antibiotici, sarà fatale per Francesco. Il bambino muore il 27 maggio, dopo alcuni giorni di agonia. Il nonno di Francesco è sempre stato presente in aula. Anche ...