Ospedale | i tempi tornano Qui risposte più veloci rispetto alla media toscana

(Di giovedì 28 marzo 2024) Meno di tre ore di attesa in Pronto soccorso per un codice verde. E’ quanto occorre aspettare intra quando si approda in corsia di emergenza a quando il medico ci firma le dimissioni. Il 3% dei pazienti se ne va stufo delle attese. Ma il "modello Arezzo" è tra i migliori dellache è tra le regioni con "performance" migliori. A dirlo è l’ultima indagine dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che nel suo ultimo report ha certificato le prestazioni sanitarie nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Arezzo così come la qualità delle cure sulle patologie legatetempestività della presa in carico (infarto, ictus o traumi). Va specificato che si tratta di numeri e di medie che quindi esprimono una rappresentazione parziale di quello che è il servizio pubblico per le ...