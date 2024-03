Ospedale di Scafati | Sinistra Italiana | “Non ci resta che piangere”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo– sez. Renato Vangone di. Abbiamo atteso con grande ansia ed entusiasmo che fosse reso publico il nuovo atto aziendale dell’ASL di Salerno e siamo anche soddisfatti in linea di principio di ciò che vi è contenuto. A noi cittadini diinteressava innanzitutto sapere se finalmente nel nuovo orientamento generale rientrasse o meno la nostra città nella rete d’emergenza, come lo è stata da sempre e fino alla chiusura per mano dell’ex-Presidente della Regione Caldoro. Per come stanno le cose adessoavrà di nuovo il Pronto Soccorso, questo ormai è nero su bianco. L’intenzione dell’ASL c’è e sono stati pure stanziati circa 4,5 milioni dalla Regione per procedere. Peccato che con ...