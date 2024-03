Orrore in Myanmar | due ragazzi 20enni picchiati dai militari | appesi a un albero e arsi vivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 - Due giovania un, il mondo distratto dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente e non vede le continue violenze e gli orrori della dura repressione in corso in. Incendi e decapitazioni all'ordine del giorno sono il prezzo che il popolo birmano paga regolarmente alla giunta militare al potere. La Cnn ha raccontato la scioccante agonia di due giovanifino a farli grondare sangue dal visto, con i piedi legati a ceppi di legno, a cui gli aguzzini gridavano: "Che cos`è la Pdf (Forza di difesa popolare, ndr)?". E loro avendo ancora un po’ di forze hanno risposto: “Cani”. Poi senza una parvenza di umanità i torturatori li hanno legati e trascinati per terra in catene su un terreno accidentato, ...